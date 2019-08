À l'occasion d'une réunion avec les élus locaux de Biarritz, en amont du sommet du G7, Emmanuel Macron a évoqué son souhait de faire de cette réunion entre grandes puissances, un sommet "écoresponsable".

Le président français a déclaré que ce G7 coûte cette année "10 à 15% moins cher que les précédents" et que c'est "c’est souvent en étant économe financièrement qu’on l’est aussi sur le plan des émissions", selon lui.

Le numéro 1 de l'Elysée a poursuivi: "On est à un moment de bascule de notre histoire et c'est par ce travail collectif qu'on y arrivera (...) On va lancer une coalition d'action pour le textile, deuxième secteur le plus polluant au monde."