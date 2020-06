La politique irlandaise se prépare à innover. Historiquement, deux grands partis irlandais se disputent le pouvoir : le Fianna Fail et le Fine Gael. L’un et l’autre se considèrent de centre droit et aucune différence idéologique majeure ne les sépare aujourd’hui. Pourtant, en raison d’une haine tenace remontant à la création de l’État irlandais en 1922, ils n’avaient jamais collaboré au sein d’une coalition gouvernementale.