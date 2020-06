L’épidémie de coronavirus allait-elle entraîner une épidémie d’autoritarisme, s’inquiétait l’Onu en mars dernier ? Dans l’Union européenne, les regards se sont vite tournés vers le dirigeant hongrois, quand son Parlement lui a octroyé, le 30 mars, des pouvoirs exceptionnels - dont celui de gouverner par décrets - sans date butoir. Deux mois et demi plus tard, la médecin-en-chef Cecília Müller vient de déclarer l’épidémie quasi terminée en Hongrie, la ministre de la Justice Judit Varga se félicite du fait que la Hongrie soit l’un des premiers pays en Europe à lever l’état d’urgence et, magnanime, Viktor Orbán offre "à chacun la possibilité de présenter des excuses à la Hongrie pour ses accusations injustes".