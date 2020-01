Le jeune homme qui a agressé au couteau des passants vendredi dans un parc de Villejuif a mené son attaque aux cris "d'Allah Akbar", a déclaré samedi la procureure de Créteil lors d'une conférence de presse.

Nathan C., qui a tué un homme et blessé gravement deux femmes, a épargné un premier passant parce qu'il s'était dit musulman et lui avait récité une prière, avant de poursuivre son parcours "d'une extrême violence" et d'une "extrême détermination", a ajouté la magistrate, Laure Beccuau.

"Il n'est pas du tout à exclure" que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête", a précisé la procureure.