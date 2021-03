Violation de l'accord de Brexit : Londres assure n'avoir violé aucune règle

Europe

"Les mesures que nous avons prises sont des mesures temporaires et opérationnelles destinées à minimiser les perturbations en Irlande du Nord et à protéger la vie quotidienne des personnes qui y vivent. Elles sont légales et font partie d'une mise en oeuvre progressive et de bonne foi du protocole d'Irlande du Nord", a indiqué lundi un porte-parole du gouvernement de Boris Johnson.