Les corps de deux personnes ont été découverts dimanche dans le Var, un département touché par de violentes intempéries depuis vendredi, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

Le premier corps a été retrouvé au Muy, à proximité de la zone où une embarcation de secours avait chaviré samedi soir avec trois pompiers et trois civils à bord. L'un des civils avait été porté disparu depuis. La préfecture n'était pas en mesure de préciser s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Le second corps, celui d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a lui été découvert sur la commune de Cabasse, "dans une voiture", selon la préfecture qui n'a pas donné davantage de détails. Victimes d'un "épisode méditerranéen" d'une intensité rare, les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été frappés par des pluies diluviennes assorties de vagues impressionnantes sur le littoral entre vendredi et dimanche. Un septuagénaire est toujours porté disparu depuis 04H00 du matin vendredi à Saint-Antonin-du-Var après être sorti de chez lui dans la nuit, au moment des fortes pluies. Les recherches se poursuivent.