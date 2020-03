Vitor Godinho, un jeune portugais de 14 ans est décédé des suites du coronavirus annoncent plusieurs médias.

Il était hospitalisé depuis ce samedi 28 mars à l'hôpital de Feira, à cause de complications liées au Covid-19 pour lequel il a été testé positif. Il a finalement succombé des suites de la maladie ce dimanche 29 mars.



Une mort qui a surpris l'entourage de Vitor. Le garçon n'avait ainsi aucun antécédent médical, mis à part du psoriasis, une maladie de la peau dont l'adolescent souffrait. Vitor était sportif et jouait au futsal. Le Centro Cultural e Recreativo de Maceda a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage sur sa page Facebook: "Cette fois-ci, tu n'auras pas réussi à vaincre cet adversaire. Nous sommes tous abattus et sans voix. Repose en paix champion !", peut-on lire sur leur publication, accompagnée d'une photo de Vitor