La candidate des 28 pays de l'UE à la présidence de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a entamé mercredi une journée marathon pour convaincre les eurodéputés de voter pour elle la semaine prochaine à Strasbourg.

Désignée le 2 juillet par les dirigeants de l'Union européenne lors d'un sommet européen d'une durée exceptionnelle de trois jours, cette proche de la chancelière Angela Merkel et membre comme elle des conservateurs CDU doit obtenir la majorité absolue au Parlement. Celle-ci est d'au moins 374 voix, et non plus 376, compte tenu de l'absence de trois élus catalans.

Pour être élue, Mme von der Leyen, actuellement ministre allemande de la Défense, va devoir rallier les suffrages des trois grands groupes, le PPE (le sien, 182 élus), les socialistes et sociaux-démocrates du S&D (154 élus) et les libéro-centristes de Renew Europe (108 élus).

Or, ce résultat n'a rien d'acquis à l'heure actuelle: les eurodéputés ont été frustrés par les choix la semaine dernière des chefs d'Etats et de gouvernement de l'UE qui ont ignoré les chefs de file des partis désignés pour le scrutin européen.

Certains la jugent illégitime et incompétente

Mercredi matin, Mme von der Leyen a commencé ses auditions par un huis clos avec les S&D, dont le vote n'est pas assuré, en particulier de la part de ses compatriotes du SPD. Ces derniers, partenaires de coalition dans le gouvernement Merkel qui sont en pleine déconfiture dans les sondages, la jugent illégitime et incompétente.

Les élus belges du PS devraient aussi voter contre la candidate allemande, à l'instar de Marc Tarabella qui s'est dit "déçu, inquiet et absolument pas convaincu par la prestation du jour". Mais le groupe est divisé, d'autres députés soutenant le partage des hautes fonctions qui a amené un social-démocrate à la tête du Parlement et un autre à la tête de la diplomatie européenne.

Après les S&D, Mme von der Leyen (60 ans) a répondu aux questions des libéro-centristes de Renew Europe, qui comprend les élus macronistes, puis devait faire de même avec les Verts (74 élus).

Pour l'instant, le vote au Parlement européen à Strasbourg sur sa candidature est prévu la semaine prochaine, mardi, voire mercredi.

Il n'est toutefois pas exclu que Mme von der Leyen préfère reporter cette élection à septembre, si elle estime avoir besoin de davantage de temps pour convaincre les sceptiques.

Les engagements de Von der Leyen

Parmi ses engagements, la candidate a appuyé la proposition de Renew Europe de lancer un vaste dialogue avec la société civile sur la réforme de l'Union européenne, sous présidence du Parlement. Le nom de l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt avait déjà été avancé par le président français Emmanuel Macron pour présider cette forme de Convention. Les idées les plus importantes de cet exercice seraient reprises et converties en projets de loi, selon Mme von der Leyen.

Cette dernière a aussi prôné un mécanisme transparent de surveillance de l'Etat de droit dans tous les pays de l'UE. En mars dernier, la Belgique et l'Allemagne avaient convaincu les États membres de mettre sur pied un groupe de travail pour étudier l'instauration d'un tel mécanisme.

L'Allemande a insisté sur la nécessité de faire de la neutralité climatique l'un de ses principaux objectifs de l'Union, qu'elle voit aussi comme un instrument pour renforcer la compétitivité de l'UE et de tirer parti des opportunités économiques.

Elle s'est aussi prononcée en faveur d'un renforcement de la politique de défense et de sécurité de l'Union européenne, ainsi que pour une "armée des Européens", faite de coopération entre forces nationales sous supervision des parlements nationaux, contre donc le concept d'une "armée européenne".

Une commission équilibrée entre hommes et femmes

Choisie par le cénacle des chefs d'Etat et de gouvernement au détriment des "Spitzenkandidaten" prônés par le Parlement, Ursula von der Leyen a assuré vouloir renforcer ce processus des candidats principaux. Dans cinq ans, lors des prochaines élections européennes, il devra exister un modèle accepté à la fois par le Parlement européen et le Conseil, avec des listes transnationales, selon des députés qui l'ont interrogée.

Le Néerlandais Frans Timmermans, l'un de ces Spitzenkandidaten déçus, devrait rester le premier vice-président de la Commission, en charge notamment de l'Etat de droit, et la Danois Margrethe Vestager recevoir des portefeuilles importants, selon Mme von der Leyen.

Autre garantie avancée: la candidate veut une commission équilibrée entre hommes et femmes et demanderait pour ce faire aux Etats membres de choisir chacun deux candidats - un de chaque sexe - afin qu'elle puisse composer une équipe paritaire.

Elle s'est en outre prononcée en faveur de l'élargissement des zones euro et Schengen dès que des Etats membres en remplissent les conditions, et pour l'élargissement de l'Union aux Balkans occidentaux.

Concernant le Brexit, elle a affirmé que le retrait du Royaume-Uni de l'Union n'était pas la fin de quoi que ce soit, mais le début d'une future relation. Elle a défendu l'accord de retrait actuel - que Londres rejette toujours - et a appelé les Britanniques à se prononcer. "Nous savons tous que nous voulons que vous restiez, mais je sais quelle est la réalité", a-t-elle dit.

Quant à l'asile et la migration, la ministre allemande a appelé à des règles communes et une définition commune claire pour déterminer qui a le droit d'asile dans l'UE et qui ne l'a pas.