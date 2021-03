Vote par correspondance, désintérêt pour la politique,... : La pandémie a bouleversé les enjeux du scrutin des élections législatives aux Pays-Bas Europe Solinas Margaux

Dans sa maison de repos d’Amsterdam, Sterre* ouvre délicatement une enveloppe blanche avec, en lettres rouges et grasses, le mot "Stem !" suivi de "17 MARS". Une autre enveloppe a été glissée dans cet envoi. À l’intérieur, un bulletin de vote. Sterre, 85 ans, est appelée à voter par correspondance lors de ces législatives, comme toutes les personnes de plus de 70 ans. Une première pour le pays, qui ignore encore si ce système va fonctionner correctement lors du décompte des urnes. Le reste de la population peut voter sur trois jours différés, les 15, 16 et le 17 mars, pour éviter les files dans les bureaux de vote et le risque d’envolée des infections.