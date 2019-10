Les Affaires étrangères belges invitaient mardi, dans une mise à jour, les voyageurs à rester à l'écart des manifestations à Barcelone et ailleurs en Catalogne. Celles-ci répondent à la condamnation de neuf dirigeants indépendantistes à des peines allant de neuf à 13 ans de prison pour sédition notamment, après l'organisation en octobre 2017 d'un référendum d'auto-détermination.

Les autorités belges préconisent de suivre les consignes des autorités locales et de s'informer de l'évolution de la situation locale via les médias.

"Ces manifestations peuvent causer d'importantes perturbations dans les transports, publics et privés (blocages d'axes routiers ou ferroviaires et même de l'aéroport). Tenez-en compte lorsque vous planifiez vos déplacements", enjoignent les Affaires étrangères. Une vingtaine de vols ont en effet été annulés lundi à l'aéroport de Barcelone. Dans toute la région, des militants ont également barré des routes et des voies de chemin de fer.

Les endroits très fréquentés, comme lors de manifestations de grande envergure, peuvent constituer des cibles d'attentats, mettent aussi en garde les autorités.