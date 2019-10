Prenant la parole pour revendiquer plus d'actions au niveau de l'environnement, l'étudiant n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait au président. "Depuis le début de votre quinquennat vous communiquez sur ça (NDLR: l'écologie) avec des hashtags, mais rien n'est fait", a-t-il notamment lancé au chef d'Etat.Une remarque qui n'a pas spécialement plu à Emmanuel Macron qui a répondu au jeune homme avec beaucoup d'ironie. "Vous m'avez fait un énorme tacle par derrière en disant que je ne fais que des hashtags, a commenté le président en souriant. Je dirais que ce n'est pas juste (...). Je vais quand même défendre ma cause et mon bout de gras". Le président a ainsi refusé de dire que rien n'est fait et à plutôt inviter les Français à se mobiliser avec lui. "C’est trop facile de s’indigner, moi j’ai besoin de l’énergie de tout le monde. Si vous vous indignez, venez m’aider!”, a demandé le chef d'Etat.

"J'ai besoin d'une jeunesse qui aide à nettoyer les rivières", a-t-il encore ajouté. Emmanuel Macron avait déjà tenu un discours similaire face à la presse dans l'avion qui l'emmenait au sommet du G7 à New York. Comme l'avait relayé le Parisien, le président français avait vivement encouragé les jeunes "qui descendent dans les rues tous les vendredis" à passer l'action, avec par exemple des grandes opérations de ramassage sur les plages.