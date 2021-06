A partir du 1er juillet, une personne munie d'un certificat Covid européen, attestant soit qu'elle a été vaccinée contre le Covid-19, soit qu'elle a passé un test négatif, soit qu'elle est immunisée à la suite d'une infection, devrait pouvoir voyager dans le bloc sans subir de restrictions telles que des tests supplémentaires ou une quarantaine. Mais des exceptions ont été prévues, face à la menace de variants à forte contagiosité, dans une recommandation approuvée vendredi par les ambassadeurs des pays membres.

Le texte, vu par l'AFP, prévoit que "lorsque la situation épidémiologique dans une région d'un État membre ou dans un État membre se détériore rapidement, notamment en raison d'une prévalence élevée de variants (...), les États membres peuvent déclencher un frein d'urgence".

Dans ce cas de figure, "de façon exceptionnelle et temporaire", des tests de dépistage ou des quarantaines peuvent être imposés par le pays de destination, même aux titulaires de certificats Covid.

Les 27 se sont aussi mis d'accord pour harmoniser les durées de validité des tests PCR (pas plus de 72 heures avant l'arrivée à destination) et antigéniques (pas plus de 48 heures).

Ils sont convenus que les enfants de moins de 12 ans qui voyagent devaient être dispensés de tests. Et que les mineurs voyageant avec leurs parents ou un accompagnateur ne devaient pas se voir imposer de quarantaine si l'adulte les accompagnant n'y est pas soumis.

Les pays ont assoupli les critères de classification des zones à risques, qui servent à réaliser la carte publiée de façon hebdomadaire par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).

La Commission, soucieuse du retour à la libre circulation au sein de l'espace Schengen, s'est réjouie de l'approbation de cette recommandation - décision dont l'application n'a toutefois pas de caractère contraignant - dont elle est à l'origine.

"Nous pouvons être confiants sur le fait qu'avec ces mesures actualisées et le certificat numérique Covid de l'UE, les Européens vont pouvoir profiter de vacances d'été en sécurité avec des restrictions qui, quand elles existent, ne seront que limitées", a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen, Christian Wigand.