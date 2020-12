Cela faisait longtemps que l’on ne dormait pas aussi paisiblement la nuit." Tetiana Krasko, secrétaire de la municipalité de Novhorodske, une petite ville acculée à la ligne de front qui déchire l’est de l’Ukraine, s’étonne chaque jour du silence des armes. Depuis le 27 juillet, un cessez-le-feu est globalement respecté par les troupes ukrainiennes d’un côté et les forces séparatistes pro-russes et russes de l’autre. Soit une période d’accalmie inédite depuis le début de la guerre du Donbass au printemps 2014, qui a fait plus de 13 500 morts selon l’Onu.

"Nous restons pourtant prudents", avertit Tetiana Krasko. "Cela peut reprendre à tout moment." Depuis juillet, quatre soldats ukrainiens ont trouvé la mort dans des affrontements isolés. Le bilan côté pro-russe et russe est incertain. Et fin décembre, rien n’indique qu’une solution politique puisse réunir les deux côtés divisés par les 400 kilomètres du front.