Le petit café serré au comptoir à Paris, c’est terminé, en tout cas pour deux semaines. La capitale française et sa petite couronne (les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ont été déclarées en “ zone d’alerte maximale” dimanche soir et devront dès ce mardi observer des restrictions plus sévères pour combattre la pandémie de Covid-19.