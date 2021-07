Le Premier ministre irakien annonce l'arrestation des responsables de l'attentat de Bagdad

Les responsables de l'attentat ayant fait plus de 30 morts lundi sur un marché populaire de Bagdad, et revendiqué par l'organisation État islamique, ont été arrêtés, a annoncé samedi sur le réseau social Twitter le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi. "Nous avons arrêté tous les membres de la lâche cellule terroriste qui a planifié et perpétré l'attaque sur le marché al-Woheilat" de Sadr City "et ils seront présentés aujourd'hui devant un juge", a déclaré M. Kazimi.

L'explosion s'est produite lundi en fin d'après-midi sur un des marchés populaires de Sadr City, immense quartier chiite déshérité de l'est de Bagdad, où de nombreuses personnes se pressaient pour faire des courses à la veille de la plus importante fête musulmane, l'Aïd al-Adha ou fête du Sacrifice.

Dans un message publié quelques heures après l'attaque sur son canal Telegram, l'EI a revendiqué cette attaque, affirmant qu'un de ses kamikazes, Abu Hamza Al-Iraqi, avait déclenché sa ceinture d'explosifs, faisant 30 morts et 35 blessés.

Il s'agit du deuxième attentat revendiqué par l'EI depuis le début de l'année dans la capitale irakienne, où deux kamikazes s'étaient fait exploser sur un marché de Bagdad, faisant 32 morts.