Israël lance une campagne pour la troisième dose de vaccin anti-Covid

Le nouveau président Isaac Herzog et son épouse Michal ont voulu tracer la voie à suivre en se faisant administrer en premier cette troisième dose Pfizer/BioNTech lors d'une cérémonie à l'hôpital Sheba, dans la banlieue de la métropole Tel-Aviv.

L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, en décembre, une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer lui donnant un accès rapide à des millions de doses payantes en échange de données biomédicales sur les effets du vaccin.

Israël avait commencé à vacciner les personnes âgées en séparant l'administration des deux doses du vaccin de seulement trois semaines, avant d'étendre progressivement sa campagne de vaccination aux jeunes adultes, puis aux adolescents.

Cette campagne avait permis de faire reculer le nombre quotidien de cas d'environ 10.000 à moins d'une centaine, de déconfiner l'économie et de rouvrir en partie ses frontières.

Mais ces dernières semaines, le nombre de contaminations, puis d'hospitalisation, est reparti à la hausse avec la propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes qui avaient été vaccinées il y a plus de six mois.

Au cours des 24 dernières heures, Israël a recensé 2.140 cas de Covid, un record depuis le mois de mars, et le pays compte un total de 286 personnes hospitalisées en raison du virus, dont plus de 160 dans un état grave, selon les données du ministère de la Santé.

En raison de cette hausse, le Premier ministre, Naftali Bennett, a annoncé jeudi soir une campagne autorisant l'administration d'une troisième dose de vaccins aux personnes âgées de 60 ans et plus, les premières victimes du Covid-19.

"Israël est un pionnier en allant de l'avant avec une 3e dose de vaccin pour les personnes âgées de 60 ans et plus", a déclaré vendredi M. Bennett, 49 ans, qui a accompagné à l'hôpital Sheba le président Herzog. Benjamin Netanyahu, désormais chef de l'opposition, a lui aussi reçu une 3e dose.

"La seule manière de vaincre le Covid, c'est d'agir ensemble. Ensemble cela signifie de partager des informations, des méthodes, des conseils, des étapes pratiques. L'Etat Israël est ouvert à partager toutes les informations qu'il obtiendra par cette mesure audacieuse", a ajouté M. Bennett.

Sans la FDA

Selon le géant Pfizer, qui produit le vaccin majoritairement utilisé en Israël, "de nouvelles études montrent qu'une troisième dose a des effets neutralisants contre le variant Delta (qui sont) plus de cinq fois plus élevés chez les jeunes et plus de onze fois chez les personnes plus âgées."

Mais l'Autorité américaine des médicaments (FDA), dont Israël suit en règle générale les recommandations, n'a pas donné son feu vert à l'administration d'une troisième dose pour les personnes âgées.

"Je crois que nous aurions pu attendre l'approbation de la FDA car je crains que sans cette approbation il y ait une réduction de confiance du public" envers cette mesure, explique à l'AFP Hagai Levine, épidémiologiste et chercheur en santé publique à l'Université hébraïque.

Avec le variant Delta qui est plus contagieux, un déclin progressif des anticorps dans les mois après la vaccination, des personnes âgées qui réagissent moins bien aux vaccins, et des données préliminaires favorables à une dose de rappel, la décision du gouvernement est "raisonnable", dit-il.

Et celle-ci découle, selon lui, du rôle de "pionnier" d'Israël dont une vaste partie de la population a reçu deux doses de vaccins depuis déjà six mois, ce qui n'est pas le cas de pays comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis.

"C'est une décision basée sur l'opinion des experts, sur la logique mais pas sur de solides preuves scientifiques. En santé publique et en médecine, il faut parfois prendre des décisions en se fondant sur l'expérience et la raison", dit-il.

En Israël, pays de 9,3 millions d'habitants, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin, avec un taux d'environ 90% chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Mais un peu plus d'un million de personnes éligibles au vaccin le refusent jusqu'ici.