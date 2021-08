Après des tirs de roquettes du Hezbollah libanais, Israël riposte par des frappes aériennes

"L'armée israélienne est en train de frapper les sources de lancement (des roquettes) au Liban", a indiqué un communiqué militaire, peu après le lancement de plus de 10 projectiles en direction de l'État hébreu, dont la plupart ont été interceptés selon les forces israéliennes.

Le puissant mouvement libanais Hezbollah a revendiqué vendredi le tir de dizaines de roquettes sur des territoires dans la région contestée du plateau du Golan occupé par Israël depuis 1967, en représailles aux frappes aériennes israéliennes sur le sud du Liban. "En réponse aux raids aériens israéliens, la Résistance islamique a bombardé un territoire près des positions des forces d'occupation israéliennes dans la région des fermes de Chebaa", appellation libanaise de ce secteur, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Mercredi, trois roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, sans être revendiqués: deux projectiles étaient tombés sur le sol israélien en Israël et le troisième n'avait pas traversé la frontière, selon l'armée israélienne. Celle-ci avait d'abord répliqué avec des frappes d'artillerie puis avec des frappes aériennes sur le Liban, les premiers raids depuis des années.

Vendredi, l'armée a de nouveau mené des frappes, après que "plus de 10 roquettes ont été tirées" du Liban vers Israël, d'après un communiqué militaire, qui ne fait pas état de victime. "La plupart des roquettes ont été interceptées par le système de défense aérienne", a rapporté l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que les autres projectiles étaient tombés dans des zones non-habitées "près de Har Dov".

Le Har Dov - ou Mont Dov - est un versant du Mont Hermon revendiqué aussi par le Liban qui nomme le secteur "fermes de Chebaa", mais qui, selon l'Onu, fait partie du Golan syrien occupé par Israël.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires. Après différents conflits, Israël et le Liban demeurent techniquement en état de guerre et la Force intérimaire des Nations unies (Finul) est déployée dans le sud-Liban pour faire tampon entre les deux pays.