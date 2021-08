Accueil International Moyen-Orient Vif réchauffement diplomatique entre Israël et le Maroc Le ministre israélien des Affaires étrangères vient à Rabat pour l’inauguration du bureau diplomatique. © AFP Léa Masseguin © Libération

C’était le 23 octobre 2000, à l’aube de l’éclatement de la Seconde Intifada dans les Territoires palestiniens. Le Maroc de Mohammed VI, au pouvoir depuis un peu plus d’un an, avait rompu ses relations avec Israël en raison de "l’échec du processus de paix" et des "agissements inhumains" perpétrés par l’armée israélienne sur des civils...