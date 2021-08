Cisjordanie: quatre Palestiniens tués dans des affrontements avec les forces israéliennes

Tôt lundi, la police des frontières israélienne, une unité armée opérant en Cisjordanie occupée, participait à une opération à Jénine visant à arrêter une personne impliquée dans des activités "terroristes" lorsqu'elle a dit avoir été la cible de tirs. "Des tirs nourris ont été ouverts sur la force à courte distance et par un grand nombre (de gens, NDLR).



Les forces d'infiltration de la police des frontières ont riposté aux terroristes et les ont neutralisés. Il n'y a pas de victimes dans nos rangs", a précisé la police des frontières.



L'agence de presse palestinienne Wafa a rapidement fait état d'au moins deux Palestiniens tués, Raed Abou Saïf et Saleh Omar, dans ces affrontements armés. Un photographe de l'AFP a pu constater le décès de ces deux hommes à la morgue de l'hôpital de Jénine, où des témoins ont indiqué que les forces israéliennes avaient gardé de leur côté les dépouilles de deux autres Palestiniens.



Un porte-parole de la police des frontières israélienne a confirmé à l'AFP que les corps de deux Palestiniens avaient été conservés du côté des forces israéliennes, faisant ainsi passer le bilan de ces affrontements à au moins quatre morts.



Au cours des dernières semaines, de nombreux affrontements ont opposé les forces israéliennes à des Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, principalement à Jénine et à Beita, un village opposé à un projet de colonie à proximité.