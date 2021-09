"Il n’y a pas un attentat revendiqué sans une référence à la vengeance"

11 septembre : 20 ans plus tard, des zones d’ombre continuent d’alimenter les théories du complot

Vingt ans plus tard, les zones d’ombre qui persistent autour des attentats du 11 Septembre continuent de nourrir les théories du complot qui avancent que la réalité était différente, et plus effroyable encore, que celle présentée par les autorités américaines. Elles ont commencé à fleurir dès les premiers temps qui ont suivi le choc.