Un an après, les "accords d'Abraham" entre les Emirats et Israël tiennent toujours Sans résolution du conflit palestinien, les accords risquent de rester fondamentalement financiers. Éclairage. © AP Nicolas Rouger, correspondant à Jérusalem

Cela fait un an jour pour jour que les représentants des Émirats arabes unis, de Bahreïn et d'Israël se sont retrouvés sur la pelouse de la Maison-Blanche à Washington pour signer les très médiatisés "accords d'Abraham". Entre-temps, la pandémie s'est aggravée et les deux gouvernements ont radicalement changé, mais les accords ont tenu. "Ceci est...