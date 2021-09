Des équipes médicales de l'armée israélienne assistent à domicile les patients atteints du coronavirus, afin de soulager les hôpitaux locaux. Des dizaines d'équipes, composées chacune d'un médecin, d'une infirmière et d'un chauffeur, visitent quelque 250 malades chaque jour, a fait savoir la Défense israélienne vendredi. Ce nombre pourrait être revu à la hausse si nécessaire. Les autorités israéliennes ont enregistré récemment plus de 10.000 nouveaux cas de coronavirus quotidiens, le plus gros nombre depuis le début de la pandémie.

Le ministère de la Santé a indiqué vendredi que les chiffres étaient tombés à 3.171 infections pour la journée de jeudi mais peu de personnes ont été testées.

Environ 60% des 9,4 millions d'Israéliens sont vaccinés contre le coronavirus.