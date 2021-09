Evasion de prison en Israël: l'armée arrête les deux derniers fugitifs

L'armée israélienne a annoncé tôt dimanche l'arrestation des deux derniers fugitifs de l'évasion spectaculaire il y a près de deux semaines de six prisonniers palestiniens d'une prison du nord d'Israël.

Le 6 septembre dernier, six prisonniers palestiniens écroués pour des violences anti-israéliennes s'étaient évadés de la prison à haute sécurité de Gilboa, dans le nord d'Israël, via un tunnel creusé sous un évier et débouchant sur un trou dans le sol à l'extérieur du pénitencier.

Les six évadés, qualifiés aussitôt de "héros" côté palestinien, étaient devenus les hommes les plus recherchés d'Israël qui avait déployé des renforts militaires et des drones pour tenter de les retrouver.

Le week-end après cette évasion, qui rappelle le film américain Shawshank Redemption (Les évadés ou A l'ombre de Shawshank en français), les forces israéliennes avaient arrêté quatre des fugitifs dans le secteur de Nazareth, ville arabe du nord israélien.

Les autorités avaient notamment arrêté, puis commencé à interroger, Mahmoud Ardah, un membre du Djihad islamique écroué depuis 1996 et considéré comme le cerveau de l'opération, et Zakaria al-Zoubeidi, un ancien chef de la branche armée du parti Fatah pour le camp palestinien de Jénine, bastion de la rébellion armée.

Tôt dimanche, l'armée a annoncé l'arrestation à Jénine, en Cisjordanie occupée, de deux derniers fugitifs, Ayham Kamamji, 35 ans, et Munadel Infeiat, 26 ans, tous deux membres du Jihad islamique, un mouvement islamiste armé palestinien, lors d'une opération conjointe avec des unités spéciales antiterroristes.

Les deux hommes "sont actuellement interrogés", a-t-elle souligné dans un bref message à la presse, sans donner plus de détails pour l'heure sur cette opération spéciale dans le fief des six désormais ex-évadés.

Originaire de Kafr Dan, près de Jénine, Ayman Kamamji, avait été arrêté en 2006 et condamné à perpétuité pour le kidnapping et l'assassinat d'Eliahou Ashéri, un jeune colon israélien.

Munadel Infeiat avait été lui arrêté en 2020, d'après le DJihad islamique, et attendait sa condamnation après avoir été emprisonné par le passé à plusieurs reprises pour ses activités au sein de ce groupe armé.