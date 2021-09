Accueil International Moyen-Orient Au Yémen, "sur dix familles déplacées par la guerre, nous ne pouvons en aider que six" Sept ans après le début de ce conflit qui s’éternise, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés alerte: l’urgence humanitaire est plus criante que jamais. Elle concerne 20 millions de personnes dans ce pays de 30 millions d’habitants. ©AFP Vincent Braun Journaliste



Plus de vingt millions d'habitants du Yémen, soit les deux tiers de la population, ont de toute urgence besoin d'une aide humanitaire. Plus de quatre millions d'entre eux ont pris la route après avoir perdu leur logement et se sont réinstallés ailleurs dans le pays, souvent pas très loin leur domicile - les trois quarts sont des femmes et des enfants. Ces chiffres, malgré leur caractère impressionnant, rendent très mal compte de la...