Les États-Unis "devraient être plus actifs et résoudre toutes les questions relatives" à une relance de l'accord nucléaire avec l'Iran, a affirmé samedi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

La Russie appelle les États-Unis "à être plus actifs" pour relancer l'accord sur le nucléaire avec l'Iran

Lors d'une conférence de presse à l'Onu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre a espéré que les négociations à Vienne entre l'Iran, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec en arrière-plan les États-Unis, reprennent "aussitôt que possible", comme l'a souhaité Téhéran.

"L'Iran ne fait rien qui serait interdit", a aussi jugé Sergueï Lavrov, en critiquant les sanctions unilatérales prises contre l'Iran après le départ en 2018 des États-Unis de l'accord nucléaire de 2015.

Tout au long de la semaine, les États-Unis et les Européens ont multiplié les entretiens sur le dossier iranien en marge de l'Assemblée générale de l'Onu. Ils ont exprimé leur frustration, mêlée d'agacement, face à l'Iran, qui n'a offert aucune "indication claire", selon eux, sur ses intentions pour la reprise des négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien.

Les discussions à Vienne pour relancer l'accord nucléaire, y faire revenir les États-Unis et obtenir dans le même temps une levée de sanctions américaines sont interrompues depuis l'élection en juin d'un nouveau président iranien.