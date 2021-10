Accueil International Moyen-Orient Avec l’Expo Dubaï 2020, les Émirats arabes unis veulent soigner leur image de marque Cette première exposition universelle au Moyen-Orient est une vitrine de choix pour la fédération émirienne, qui déploie ainsi tout son "soft power" culturel. ©AFP Vincent Braun Journaliste



L'exposition universelle Dubaï 2020 s'ouvre ce 1er octobre dans la métropole phare des Émirats arabes unis (EAU). À suivre Mohammed ben Rachid al Maktoum, l'émir dubaïote, l'ambition est de faire de cette première édition organisée au Moyen-Orient "la plus grande de l'histoire". Le visiteur y verra un aperçu des prouesses architecturales et innovations technologiques de plus de 190 pays....