Accueil International Moyen-Orient Des francs-tireurs sèment la panique dans le centre de Beyrouth Des "scènes de guerre" se sont déroulées en marge d’une manifestation du Hezbollah contre le juge enquêtant sur l’explosion du port. Des soldats des forces spéciales assistent des institutrices qui fuient leur école après des tirs d’armes à feu tout proches. ©AP Jenny Lafond - Correspondante à Beyrouth

Des Libanais complètement paniqués, des routes qui se vident, des écoles avec des enfants en pleurs et un bilan d’au moins six morts et une quarantaine de blessés… Durant toute la journée de jeudi,...