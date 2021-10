Accueil International Moyen-Orient Qui est Tarek Bitar, le juge libanais en charge de l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth? Ce juge, diplômé en droit de l’Université libanaise, a échappé la semaine dernière à une requête en récusation. ©D.R./AP Vincent Braun Journaliste



Austère, apolitique, jusqu'au-boutiste, intègre et surtout incorruptible - de l'aveu même de ses détracteurs. La réputation du juge libanais Tarek Bitar, qui mène l'enquête sur la double explosion dramatique d'un énorme stock de nitrate d'ammonium l'an dernier dans le port de Beyrouth, semble aussi limpide qu'un ciel sans nuage. Huit mois après sa nomination et deux suspensions des investigations plus loin, cet homme de 47 ans continue sa quête de vérité. Bien décidé à poursuivre en justice les plus hauts responsables de ce drame national...