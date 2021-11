Accueil International Moyen-Orient Israël perfectionne sa surveillance des Palestiniens Reconnaissance faciale, application smartphone… Les technologies numériques sont aux avant-postes. ©AFP Vincent Braun Journaliste



Les nouvelles technologies de surveillance, ou de cyberespionnage, jouent un rôle de plus en plus central dans la politique d’occupation israélienne des Territoires palestiniens et de contrôle de leur population. Ces nouveaux outils permettent, comme viennent de le révéler plusieurs...