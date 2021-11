Accueil International Moyen-Orient À un an de la Coupe du monde, les travailleurs migrants sont toujours victimes d’abus au Qatar Selon Amnesty International, des pratiques abusives ont refait surface depuis l’an dernier. En cause, l’impunité. Des ouvriers s’affairent sur le chantier de construction du stade Lusail, en 2019, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Doha. ©AFP Vincent Braun Journaliste



À un an et quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, le sort des ouvriers sur les chantiers de construction des infrastructures prévues pour l'événement continuent de faire l'objet de toutes les attentions de la part des organisations de défense des droits de l'homme. Et ce, tant la réalité de ces travailleurs, comme celle de l'ensemble de la main-d'œuvre émigrée provenant - surtout - d'Asie...