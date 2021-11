Coronavirus: Israël entame mardi la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

Israël entamera mardi une campagne de vaccination contre le coronavirus ciblant les enfants de 5 à 11 ans, a indiqué dimanche le Premier ministre israélien Naftali Bennett. L'Etat hébreu utilisera pour ce faire des "vaccins spéciaux pour les enfants" contenant un dosage plus faible de produits actifs.

"Ils sont adaptés aux enfants et ne contiennent qu'un tiers seulement de la dose destinée aux adultes", a assuré M. Bennett.

Plusieurs millions d'enfants, principalement aux Etats-Unis, ont déjà été vaccinés contre le coronavirus. "Ces vaccins sont sûrs et efficaces. Ils garantiront la santé de nos enfants", a tenu à insister le Premier ministre israélien.

Le propre fils de M. Bennett sera d'ailleurs l'un des premiers de cette tranche d'âge à recevoir le vaccin. "Et c'est ce que j'attends aussi de tous les autres parents en Israël, et certainement de la part de ministres avec des enfants et petits enfants de cet âge", a ajouté M. Bennett.

Le vaccin qui leur sera administré est celui élaboré par Pfizer/BioNTech. Selon les médias israéliens, un million d'enfants environ sont concernés par cette campagne.