Accueil International Moyen-Orient Un procès hors-norme en Suède: un Iranien poursuivi pour ce qui reste comme l’une des pages les plus sombres de l’histoire de la République islamique Hamid Noury, ancien fonctionnaire de prison, est poursuivi en Suède pour crimes contre l’humanité, de guerre, et meurtres. ©AFP Vincent Braun Journaliste



C’est le genre de procès hors-norme. De ceux qui marquent l’histoire parce qu’ils défrichent une voie jamais explorée. En l’occurrence, c’est la première fois qu’un ancien responsable de l’appareil judiciaire iranien est poursuivi pour ce qui reste comme l’une des pages les plus sombres - et les plus méconnues - de l’histoire de la République islamique....