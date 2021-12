Accueil International Moyen-Orient La poignée de main glaçante de Macron à Mohammed ben Salmane ©AP Vincent Braun Journaliste



Plus qu'une erreur grossière, une faute morale. En serrant la main ce samedi matin à Jeddah du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le président français Emmanuel Macron a choisi de mettre de côté un crime parmi les plus retentissants de ces dernières années, l'assassinat d'une cruauté à peine imaginable du journaliste et dissident saoudien Jamal...