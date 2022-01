Talibans et Occidentaux ont évoqué la crise humanitaire ce lundi.

Rencontre inédite à Oslo entre talibans et Occidentaux: "Désolée qu’un pays comme la Norvège s’asseye avec les terroristes"

Ayant répondu à une invitation - controversée - de la Norvège, la délégation afghane conduite par le ministre des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi a rencontré des représentants des États-Unis, de France, du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie, de l’Union européenne et de Norvège. Ils y ont discuté de la grave crise humanitaire en Afghanistan, la communauté internationale conditionnant jusqu’ici la reprise de son aide au respect des droits humains.

Les discussions portent notamment sur l'urgence humanitaire en Afghanistan, pays privé d'aides internationales et touché par plusieurs sécheresses, où plus de la moitié de la population est menacée par la faim. "Tout en cherchant à résoudre la crise humanitaire […], nous poursuivrons une diplomatie lucide avec les talibans [dictée par] notre intérêt constant pour un Afghanistan stable, respectueux des droits et inclusif", a tweeté dimanche l'émissaire américain pour l'Afghanistan, Thomas West.

Une première reconnaissance diplomatique ?

De leur côté, les talibans disent espérer que les rencontres de ce genre contribuent à apporter de la légitimité à leur gouvernement. Aucun État n’a pour l’instant reconnu le régime des fondamentalistes islamistes chassés du pouvoir en 2001 mais redevenus maîtres du pays en août dernier après une offensive éclair.

La Norvège a souligné que ces discussions "ne constituent pas une légitimation ni une reconnaissance", mais que, face à l'urgence humanitaire, il était nécessaire de "parler aux autorités qui dirigent de facto le pays".

Nombre d'experts et de membres de la diaspora afghane ont néanmoins critiqué l'invitation faite aux talibans et plusieurs manifestations ont eu lieu devant le ministère des Affaires étrangères à Oslo. À Kaboul, Wahida Amiri, une militante qui manifeste régulièrement depuis le retour des talibans, a dit à l'AFP être "désolée qu'un pays comme la Norvège organise ce sommet, s'asseye avec les terroristes et passe des accords".

Depuis août, l’aide internationale qui finançait environ 80 % du budget afghan s’est arrêtée et les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars d’avoirs de la Banque centrale afghane. La faim menace aujourd’hui 23 millions d’Afghans, soit 55 % de la population, selon l’Onu, qui a réclamé 4,4 milliards de dollars auprès des pays donateurs cette année.

Militantes disparues

La communauté internationale attend cependant de voir comment les fondamentalistes islamistes gouvernent, après avoir piétiné les droits humains lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. Malgré les promesses, les femmes sont largement exclues des emplois dans le secteur public et les écoles secondaires pour filles restent pour la plupart fermées. Deux militantes féministes ont disparu la semaine dernière à Kaboul après avoir participé à une manifestation. Les talibans ont nié toute responsabilité.

Parmi les 15 membres de la délégation - exclusivement masculine - arrivée samedi soir à bord d'un avion d'affaires affrété par la Norvège, figure Anas Haqqani, un des chefs du réseau Haqqani. Sa présence à Oslo est particulièrement critiquée. Il est responsable de plusieurs attentats meurtriers en Afghanistan et son clan est considéré par les États-Unis comme un groupe "terroriste". Selon les médias norvégiens, une plainte contre Anas Haqqani a été déposée à Oslo pour crimes de guerre. "Cela fait mal. C'est comme si Anders Behring Breivik (le néonazi norvégien qui a tué 77 personnes en 2011) venait dans un pays" en tant que délégué, a dit l'auteur de la plainte, Zahir Athari, à la radiotélévision NRK.