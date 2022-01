Le passeport belge fait des envieux du côté palestinien

Le nouveau passeport belge, présenté jeudi dernier, met à l’honneur des héroïnes et héros de bande dessinée, présentés par le ministère comme "l’un des fleurons culturels" de la Belgique. L’initiative, qui voit ces ambassadeurs de papier illustrer les feuillets du document de voyage, est diversement appréciée mais elle est saluée du côté palestinien. Un diplomate palestinien en poste à Bruxelles a poussé l’enthousiasme jusqu’à traduire en arabe le communiqué des Affaires étrangères annonçant le nouveau passeport pour en informer le ministère homologue à Ramallah ainsi que les "amis de Palestine".

"J'ai été sensible à votre nouveau passeport, à l'idée de votre fierté, de votre culture, et de l'afficher sur l'un de vos symboles de souveraineté", explique Hassan al Balaoui, premier conseiller de la Mission de Palestine auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. "Mon rêve, comme Palestinien en quête d'un État indépendant, est justement de pouvoir refléter dans nos symboles nationaux, notre culture."

Aujourd'hui, en l'absence d'un État de Palestine souverain, seule l'Autorité nationale palestinienne délivre un passeport officiel permettant aux résidents des territoires occupés ou contrôlés par Israël de voyager. Et le diplomate de formuler le vœu qu'un jour une chanteuse, un poète, un sportif... soit aussi inscrit dans tous les documents officiels. "Le jour où l'on y arrivera, cela voudra dire que nous sommes guéris de l'occupation et donc de la question nationale et que l'on pourra construire une société moderne et prendre notre part dans l'avancement de l'humanité."

Gageons que les textes ou effigies des Darwich, Sanbar, du Trio Joubran figureront un jour sur le passeport de Palestine.