Crime atroce en Iran : une jeune fille décapitée par son mari pour "l'honneur"

Attention, les images sont atroces. Mona Heydari, une jeune fille de 17 ans a été décapitée samedi par son mari à Ahvaz, une ville du sud-ouest de l'Iran, a rapporté le média local, Rokna. Un crime d'autant plus horrible qu'une vidéo, partagée sur Youtube, montre l'époux exhiber dans les rues d'Ahvaz la tête de Mona Heydari, qu'il tient d'une main, tout sourire. Dans son autre main, un grand couteau.

Selon le Women’s Committee NCRI, un comité de défense des femmes iraniennes, Mona Heydari avait été mariée de force à son cousin à l'âge de 12 ans, et était victime de violences conjugales. Elle avait cherché plusieurs fois à divorcer, mais sa famille l'en dissuadait pour le bien de son enfant, un petit garçon de trois ans.

L'adolescente avait fui en Turquie six mois durant, mais son père et oncle étaient parvenus à la retrouver et l'ont convaincue de rentrer en Iran. A son retour, Mona est assassinée par son époux et le frère de celui-ci.

Un crime "d'honneur"

Les deux hommes ont été arrêtés mais leur condamnation n'est pas sure. En Iran, les crimes d'honneur sont légaux : un père, un frère ou un oncle peuvent tuer une femme infidèle ou enfant homosexuel pour réparer l'honneur de la famille.

Selon le journaliste iranien Farzad Seifikaran, Mona Heydari était partie après avoir rencontré sur Instagram un Syrien réfugié en Turquie. Un prétexte pouvant justifier ce terrible meurtre.

La revue The lancet avait recensé 8 000 victimes de ces prétendus "crimes d'honneur" entre 2010 et 2014 en Iran. Un chiffre sous estimé puisque la justice étant du côté des auteurs, les familles portent rarement plainte.