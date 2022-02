Une "nouvelle ère" se confirme entre Ankara et Abou Dabi

Le drapeau turc a revêtu lundi la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï, tandis que l'hymne national retentissait : un son et lumière grandiose censé symboliser la volonté commune aux Émirats arabes unis et à la Turquie de propulser leurs "relations stratégiques" - indiquait le slogan projeté - vers de nouveaux sommets. Les deux...