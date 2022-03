Accueil International Moyen-Orient La guerre du Yémen plus oubliée que jamais La guerre en Ukraine tend à éclipser ce conflit de sept ans, pourtant toujours intense. ©AP Vincent Braun Journaliste



C’était déjà une guerre "oubliée" et c’est encore plus prégnant depuis un mois qu’a débuté l’invasion russe de l’Ukraine. La guerre du Yémen, ce petit pays du bout de la péninsule Arabique, à 7 000 kilomètres de la Belgique (5 000 de plus que Kiev), n’a toujours pas trouvé de dénouement… sept ans, jour pour jour, après le déclenchement d’une autre "opération spéciale". Dans...