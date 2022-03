Accueil International Moyen-Orient L’Arabie saoudite joue la carte de son pétrole pour tenter de se racheter une respectabilité Paria depuis le scandale Khashoggi, l’Arabie saoudite profite de la guerre en Ukraine pour tenter une réhabilitation. ©BELGA/AFP Sebastian Castelier, correspondant dans la Péninsule arabique

"Il n'y a pas de meilleur ami de l'Occident et des États-Unis que Mohammed ben Salmane, mais pour bénéficier de son amitié, il faut traiter avec lui avec respect, transparence et ne jamais s'ingérer dans les affaires intérieures de sa nation", commente Salman al Ansari, chercheur en science politique saoudien et président du Comité saoudo-américain des affaires de relations publiques...