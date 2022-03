De nouvelles attaques à Tel-Aviv font au moins cinq morts

Deux policiers tués dans une attaque dans le nord d'Israël revendiquée par l'EI

Au moins deux policiers sont morts et plusieurs personnes ont été blessées dans une attaque dimanche soir dans la ville israélienne de Hadera (nord), le jour de la visite de responsables arabes et américains, a indiqué la police. Dudu Boani, numéro deux de la police dans cette région, a indiqué que les deux morts étaient deux policiers et que des forces spéciales avaient tué les assaillants, dont l'identité n'est pas encore connue.