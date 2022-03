Israël en pleine "vague de terrorisme arabe": onze morts en huit jours

Israël était toujours sous le choc, mercredi, de l’attaque mortelle de la veille au soir en banlieue de Tel Aviv. Un homme armé d’un fusil d’assaut, un Palestinien de 27 ans originaire d’un village proche de Jénine (nord de la Cisjordanie), a abattu cinq personnes, toutes israéliennes - y compris un policier arabe - dans les rues du quartier ultraorthodoxe de Bnei Brak et de celui, voisin, de Ramat Gan.

Cet attentat sanglant, le troisième en huit jours, porte à onze le nombre de personnes tuées, huit civils et trois policiers. Il marque surtout un retour de la violence armée contre des citoyens d'Israël qui, selon le Premier ministre Naftali Bennet, fait face à une "nouvelle vague de terrorisme arabe". Dimanche dernier, un citoyen israélien d'origine arabe avait tué deux policiers à Hadera (à 50 kilomètres au nord de Tel Aviv), cinq jours après qu'un autre Arabe d'Israël eut tué quatre personnes et blessé deux autres gravement, à Beer Sheva (sud).

Sommet de la normalisation

Cinq personnes liées à l’attaque de ce mardi ont été arrêtées mercredi en Cisjordanie, à la suite d’autres arrestations.

Cette séquence meurtrière survient alors qu'un intense ballet diplomatique s'est déployé ces deux dernières semaines dans l'ensemble de la région. "Le fait que des dirigeants musulmans rencontrent des dirigeants juifs et israéliens est une alternative à l'abîme de la haine", a souligné le président israélien Yitzhak Herzog qui a rencontré mercredi à Amman le roi Abdallah II de Jordanie.

Ces rencontres diplomatiques ont culminé dimanche et lundi avec l'organisation du Sommet du Néguev, réunissant dans le désert israélien les chefs de la diplomatie de trois des quatre États arabes ayant récemment normalisé leur relations avec Israël, de même que leurs homologues d'Égypte et des États-Unis. Le Hamas au pouvoir dans le petit territoire palestinien de la bande de Gaza avait qualifié l'attaque de dimanche de "réponse au sommet de la normalisation sur notre territoire", semblant légitimer cet attentat revendiqué par l'État islamique (EI) et perpétré par un homme condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir voulu rejoindre l'organisation djihadiste en Syrie. Au contraire, le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé que "les attaques contre des civils palestiniens et israéliens ne font qu'aggraver la situation alors que nous nous efforçons tous de parvenir à la stabilité, spécialement alors que nous approchons du mois sacré de ramadan et des vacances chrétiennes et juives" de Pâques et Pessah.

En effet, vu ces attaques, l’enjeu sécuritaire consiste plus que jamais à éviter la répétition de la séquence de violences qui s’est déroulée au même moment l’an dernier. Tout avait commencé, en plein ramadan, par des heurts entre Palestiniens et police israélienne aux alentours de la porte de Damas et sur l’esplanade des Mosquées, sur fond d’éviction de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Une situation explosive qui avait mené à un violent épisode guerrier de onze jours entre Israël et le Hamas.