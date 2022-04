Accueil International Moyen-Orient "Dans le dossier nucléaire, l’Iran a les yeux plus gros que le ventre" Téhéran a obtenu tout ce qu’il voulait, dit le patron des affaires stratégiques d’Israël. ©AFP Vincent Braun Journaliste



Bien que non partie à l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de l'Iran, Israël suit de très près l'évolution des négociations de Vienne - actuellement en pause pour cause de congé de Nouvel an iranien - qui visent à ranimer l'accord de 2015. Israël est, de fait, concerné au premier chef par les débats. "Comme vous le savez,...