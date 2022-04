Au nord de l'Irak, la montagne sacrée des Yézidis

Dans le nord de l’Irak, une montagne surgit du désert. Elle est sacrée pour les Yézidis. A ses pieds, on trouve la ville de Sinjar et une région qui est le berceau historique de cette minorité religieuse décimée par l’État islamique. Depuis 2017, la région est totalement libérée de Daech. La sécurité y est assurée par l’armée irakienne et des milices. Pourtant, la plupart de ses habitants ne sont pas revenus y habiter. De nombreuses maisons sont encore en ruines. Pourquoi ? La Libre Belgique est allée voir.

--> Ce reportage est à découvrir en cliquant ici.