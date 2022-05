Accueil International Moyen-Orient Décès suspect d’Ayman Hadhoud: Washington accentue la pression sur Le Caire Cet économiste critique avait été interné et son corps présentait des traces d’abus. ©D.R. Vincent Braun Journaliste



Que s’est-il vraiment passé pour Ayman Hadhoud ? Cet économiste égyptien reconnu, critique du gouvernement, est décédé il y a tout juste deux mois dans des circonstances suffisamment troubles pour que sa famille et des organisations de défense de droits humains réclament depuis des semaines une "enquête indépendante et impartiale" en bonne et due forme. La pression sur Le Caire...