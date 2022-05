La démission d'une députée israélienne de la coalition menace le gouvernement de Bennett

La députée Ghaida Rinawie Zoabi, une Arabe israélienne de 49 ans, a annoncé son départ dans une lettre dénonçant la politique du gouvernement à l'égard des Arabes israéliens, les descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948 et qui représentent 20% de la population du pays.

"Je ne peux pas continuer à soutenir l'existence d'une coalition qui s'acharne d'une manière honteuse sur la société dont je viens", a-t-elle écrit dans sa lettre, adressée au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, dont l'AFP s'est procuré une copie.

Elle y accuse les dirigeants de la coalition hétéroclite dirigée par M. Bennett et réunissant des partis de droite, du centre, de la gauche et une formation arabe, d'avoir "renforcé l'aile droite" de la coalition ces derniers mois, en raison, "d'étroites considérations politiques".

Ils "ont préféré opter encore et encore pour des positions belliqueuses, rigides et de droite sur des questions fondamentales de la plus haute importance pour la société arabe", a-t-elle écrit, citant notamment "la colonisation, l'occupation et la démolition de maisons dans les localités arabes".

Le mois dernier "a été particulièrement difficile" en raison des images de "policiers violents affrontant les fidèles à (la mosquée) Al-Aqsa" mais aussi des images des funérailles à Jérusalem de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh tuée d'une balle dans la tête.

Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux montrent des policiers charger une foule brandissant des drapeaux palestiniens et frapper avec des matraques des porteurs du cercueil qui a failli tomber par terre.

Le départ de Ghaida Rinawie Zoabi intervient six semaines après la démission de la député de la formation de droite radicale Yamina Idit Silman, qui avait placé la coalition à la parité avec l'opposition.

La coalition se trouve désormais en minorité avec 59 élus contre 61, sur un total de 120 députés au Parlement israélien (Knesset).

Selon Asaf Shapira, de l'Institut démocratique d'Israël, un centre d'analyse à Jérusalem, il est peu probable toutefois que 61 députés forment un gouvernement alternatif.

L'autre "vraie option" est que la Knesset se dissolve entrainant des élections anticipées avec le soutien de 61 membres", dit-il.