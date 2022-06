Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane se rendra en Turquie le 22 juin

Il s'agit de la première visite en Turquie de "MBS" depuis l'assassinat à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018, une affaire qui avait refroidi les liens entre les deux puissances régionales rivales. Le programme détaillé de cette visite sera annoncé "au cours du week-end " selon la même source.

Plusieurs accords devraient être signés au cours de cette visite, a indiqué le haut responsable turc, selon lequel le prince héritier "devrait se rendre à Ankara" - mais la destination reste à préciser, a-t-il nuancé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'était rendu rendu fin avril en Arabie saoudite, où il avait rencontré le prince héritier avant de se rendre à La Mecque.

M. Erdogan et le prince héritier saoudien "ont passé en revue les relations turco-saoudiennes et les moyens de les développer dans tous les domaines", avait rapporté l'agence de presse d'Etat saoudienne SPA à l'issue de leur rencontre.

L'affaire Khashoggi a gelé pendant plus de trois ans les relations entre Ankara et Ryad, déjà tendues depuis 2017 et le blocus décrété par l'Arabie saoudite du Qatar, allié de la Turquie.

Jamal Khashoggi, éditorialiste critique au Washington Post, avait été tué et démembré le 2 octobre 2018 dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul alors qu'il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage avec sa fiancée turque.

A l'époque, le président turc avait accusé les "plus hauts niveaux du gouvernement saoudien" d'avoir commandité l'assassinat.