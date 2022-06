Accueil International Moyen-Orient La fièvre électorale reprend en Israël : de nouvelles législatives à l’horizon Le gouvernement va soumettre la dissolution de la Knesset au vote. Vincent Braun Journaliste

©AFP

Et c’est reparti. Après un répit d’un an, la fièvre électorale reprend en Israël. Le pays devrait retourner aux urnes suite à l’annonce du gouvernement, lundi en soirée, de proposer la dissolution de la Knesset. La coalition hétéroclite et transversale (de huit partis représentant toutes les tendances politiques) qui s’était constituée...