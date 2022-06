Accueil International Moyen-Orient Israël: la coalition hétéroclite victime du "conflit" et du clivage partisan Netanyahou, en chef de l’opposition, n’a cessé d’attaquer la majorité. Il pourrait encore profiter du prochain cycle électoral. Nicolas Rouger ©AFP

Le corps de la coalition n'est pas encore froid que la campagne a déjà commencé en Israël, marquée comme d'habitude par la désinformation. Mardi, un cadre du Likoud s'est confié anonymement : "Des négociations sont en cours avec Benny Gantz. On pourrait même lui proposer le siège de Premier ministre, en rotation." Le parti de l'intéressé, actuel ministre de la Défense et ancien chef d'état-major, de rétorquer : "Pas de contacts, pas de discussions, et...