Accueil International Moyen-Orient La Turquie tente de devenir médiatrice dans la crise du blé ukrainien Le blocage de tonnes de blé dans les ports ukrainiens offre à la Turquie une occasion d'aider à résoudre la crise. Céline Pierre-Magnani, correspondante à Istanbul ©AFP

Depuis les débuts de l’agression russe en Ukraine, le drapeau ukrainien flotte quotidiennement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ses bandes superposées bleu et jaune illustrent le paysage de l’Ukraine : un ciel, sans nuages, et un vaste champ de blé. Or la céréale, exportée par l’Ukraine à hauteur de 12 % des besoins mondiaux, cristallise...