Nucléaire iranien: les Etats-Unis "déçus" des négociations avec l'Iran

L'émissaire américain pour l'Iran, Robert Malley, et le négociateur iranien Ali Bagheri avaient ouvert mardi dans la capitale qatarie des pourparlers indirects par l'intermédiaire de l'Union européenne (UE), en vue de débloquer les négociations de Vienne sur le nucléaire iranien.

Les discussions en Autriche ouvertes en avril 2021 sont destinées à réintégrer les Etats-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et à ramener l'Iran au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte.

"Les discussions indirectes à Doha se sont achevées" et "nous sommes déçus que l'Iran ait, une fois de plus, refusé de répondre positivement à l'initiative de l'UE, et donc aucun progrès n'a été fait", a déclaré mercredi soir un porte-parole du département d'Etat américain.

"L'Iran a soulevé des points qui n'ont aucun lien avec le JCPOA (acronyme anglais de l'accord de 2015, ndlr) et ne semble pas prêt à prendre la décision fondamentale de savoir s'ils veulent faire revivre l'accord ou l'enterrer", a-t-il ajouté.

L'Iran avait pourtant estimé dans la journée qu'un accord avec les Etats-unis était possible mais soulignait que les négociations devaient s'achever mercredi soir, deux jours après leur lancement.

"Nous sommes sérieux" dans notre volonté de conclure un accord, avait déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian lors de sa visite en Turkménistan, selon des propos rapportés mercredi par l'agence de presse officielle Irna.

Il précisait que son pays ne céderait pas sur les "lignes rouges" posées par Téhéran dans le cadre de ces négociations, qui avaient lieu dans un hôtel de la capitale qatarie.